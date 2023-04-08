قناة الناس ـ تعرف على جوهرة اسم الله الحكيم مع نادية عمارة

جدة - نرمين السيد - تناولت الداعية الدكتورة نادية عمارة، المتخصص فى الدراسات الإسلامية، جوهرة اسم الله الحكيم، موضحة أن هذا الاسم المبارك ورد ذكره فى القرآن الكريم فى 94 موضعا، ومنها ذكر اسم الله الحكيم فى سورة البقرة "والله عزيز حكيم".





وقالت الدكتورة نادية عمارة، خلال برنامجها "قلوب عامرة"، المذاع عبر قناة "الناس"، إن أصل مادة الكلمة فى اللغة العربية هى "حكم"، وتدل على المنع، ومنها كلمة الحكم أى القضاء، لأنه يمنع من الظلم، ومنه أيضًا الحكمة، وهى معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، وسميت بذلك لأنها تمنع صاحبها من الجهل.

وأضافت أن معنى الحكيم فى حقه جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى من له كمال الحكمة، وإيجاد الخلق على هذه الصورة وبهذا التدبير، فهو المحكم فى إيجاد الأشياء على غاية الإحكام والإتقان.



وأشارت إلى أن حكمته تعالى قائمة على العلم والعدل والقسط، لذا قال سبحانه وتعالى على لسان سيدنا هود: "إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (56)"، فقد وسعت حكمته سبحانه كل شىء، فلا يوجد مخلوق يخرج عن حكمته، وحكمته المطلقة تتعلق بالخير المطلق.