قناة الناس.. الدكتور شوقى علام: الإسلام دين السلام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية فى برنامج "حديث المفتى"، الذى يقدمه على قناة الناس، إن الإسلام دين السلام، سلامًا بين المرء ونفسه وسلامًا بين المرء وغيره، وهو أول دينًا يحمل الخير فى الإنسانية كافة، لا يقتصر على شعب دون شعب أو يؤثر أمة على أمة.





وأضاف: "إذا تأملنا فى النصوص الشرعية تأكد لنا اهتمام الإسلام بالسلام واحتفاؤه به، ويتجلى ذلك فى مظاهر كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه السلام، فالسلام من أسماء الله تعالى، قال سبحانه (هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام)".

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