القاهرة الإخبارية: إضراب فى شركة «جوجل» بعد تسريح 12 ألف موظف (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة القاهرة الإخبارية عبر صفحتها الرسمية عهلى موقع "فيسبوك"، إنفوجرافًا، أوضحت خلاله أن حدث إضراب فى شركة جوجل، بسبب قيام الشركة بتسريح 12 ألف موظف على مستوى العالم.





وأشار الإنفوجراف إلى تأكيد جوجل على أنها أتخذت قرارًا صعبًا للغاية، لافتًا إلى أن نقابة العمال فى بريطانيا "Unite" تتهم الشركة بتجاهل الموظفين. وجاء فى الإنفوجراف أن الموظفون و"Unite" يطالبون بتمثيل نقابى كامل للعاملين. وأوضح الإنفوجراف أن هناك موظف بجوجل قال: "المحادثات محبطة للغاية".

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