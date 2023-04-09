قناة الناس ـ الستر خُلق عظيم حث عليه ديننا الحنيف.. أخصائية نفسية توضح

جدة - نرمين السيد - قال الأخصائية النفسية مشيرة ممدوح، إننا بحاجة إلى النظر إلى احتياج الستر على أنه "حق"، موضحة أن الله عز وجل خلق فينا هذا الاحتياج حتى يدفعنا لستر الخصوصية، وهو ما يشكل هوية الطفل على سبيل المثال.





وأضافت الأخصائية النفسية، خلال لقائها مع الداعية عمرو مهران ببرنامج "احتياج"، المذاع على قناة "الناس"، أننا إذا نظرنا إلى الستر كحق، فإنه سيمكننا وقتها تحديد المعايير، وتحديد من هم الأشخاص الذين يمكننا أن ننكشف أمامهم، ولا نشعر معهم بالفضيحة. وشددت الأخصائية النفسية على ضرورة أن نصدق أولاً أن الستر "حقنا" حتى نستطيع تحديد هذه المعايير.

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