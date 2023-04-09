الصين تعتزم إطلاق قمر صناعى جديد للتنبؤ بالزلازل

جدة - نرمين السيد - وقال كبير علماء برنامج الأقمار الصناعية فى الصين شين شيوى هوى إنه بعد أكثر من 1800 عام من قيام المخترع الصينى تشانج هينج بتطوير أول منظار للزلازل على الإطلاق يقوم العلماء الآن بإجراء أبحاث حول التنبؤ بالزلازل باستخدام قمر صناعى يحمل اسمه، وفقا لما أوردته شبكة "سى جى تى إن" الإخبارية الصينية اليوم الأحد على موقعها الإلكترونى.

وذكر شين خلال الندوة الوطنية الخامسة والثلاثين لاستكشاف الفضاء التى عُقدت مؤخراً أنه تم إطلاق أول قمر صناعى صينى كهرومغناطيسى يحمل اسم (تشانج هينج 1) فى فبراير 2018 لالتقاط الإشارات الكهرومغناطيسية فى الفضاء، مما يوفر الدعم للتنبؤ بالزلازل وكذلك مراقبة الطقس الفضائى والتحذير منه.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية لاحظ (تشانج هنج 1) نحو 60 زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وما فوق، بالإضافة إلى ما يقرب من 600 زلزال بقوة 6 درجات وما فوق فى جميع أنحاء العالم، كما أن 80 بالمائة من الزلازل بقوة 6 درجات أو أعلى تظهر إشارات تمهيدية قبل نصف شهر من وقوع الحدث.

وأوضح شين أن القمر الصناعى الجديد الذى سيحمل اسم (تشانج هينج 1-02) سيمكن من المراقبة على مدار الساعة ويوسع نطاق المراقبة إلى القطبين الشمالى والجنوبى للأرض، مما يعزز قدرته لمراقبة التغيرات فى نظام الأرض.