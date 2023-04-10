قناة الناس ـ كيف يستدرج الشيطان الإنسان للتطرف والشذوذ؟ استشارى علاقات يوضح

جدة - نرمين السيد - وأضاف الغرورى، خلال لقائه مع الداعية عمرو مهران، ببرنامج "احتياج"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن وجود الحب دافع للإنسان ليتحرك باستقلاليته وأفكاره المستقلة فيما ينفعه ويناسبه، لذا يوقف نفسه عن الأفكار المتطرفة التى تجنح بداخله.

وأشار استشارى العلاقات إلى أن كل إنسان يوجد بداخله أفكار متطرفة، ولكنه يتحكم فيها وفقًا لمحددات حوله مثل القانون أو مراعاة الآخرين، محذرًا من أن الافتقاد لاحتياج "الحب" قد يدفع الإنسان للتطرف وتنفيذ كل أفكاره المتطرفة، بل ويتجه إلى الشذوذ الفكرى بأبعد ما يكون.

وأضاف أن الإنسان لن يوقف نفسه عن الشطط والشذوذ وتنفيذ الأفكار المتطرفة، لأنه يشعر بالرفض وعدم الحصول على الحب بسبب اختياراته.