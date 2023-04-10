قناة الناس ـ تعرف على جوهرة اسم الله المتكبر مع نادية عمارة

جدة - نرمين السيد - تناولت الداعية الدكتورة نادية عمارة، المتخصص فى الدراسات الإسلامية، جوهرة اسم الله المتكبر، موضحة أن هذا الاسم المبارك يأتى من مادة "الكاف والباء والراء" أى كبر، وهى عكس "صغر"، ومنها مادة "التكبير" أى التعظيم والرفعة فى الشرف، فالله سبحانه المتكبر ذو الكبرياء والبليغ الكبرياء والعظمة، فلا نهاية لعظمته وكبريائه عن كل نقص.





وقالت الدكتورة نادية عمارة، خلال برنامجها "قلوب عامرة"، المذاع عبر قناة "الناس"، إن التكبر فى حق المخلوق صفة نقص لأنه استعظم ذاته فوق الآخرين، ولا ينبغى هذا إلا لله، فلله الكبرياء كله، وجميع الخلق سواسية فى الافتقار للخالق العظيم. وأضافت أنه إذا رزق الله إنسانا سلطانا أو جاهًا، ورأى نفسه يتعاظم على الخلق، فإنه دخل فى دائرة الكبر، ولا يدرك أنه عبد فقير إلى الله تعالى، وأن ما لديه منحة بمشيئة الله، وكل الخلق فى قبضة الله سبحانه وتعالى، مستشهدة بقول الله تعالى: "وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37)".

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