تقارير: سامسونج تخطط لإنشاء تقنية شبيهة بـ «ChatGPT»

جدة - نرمين السيد - وأفادت تقارير بأن الخدمة الجديدة مصممة للاستخدام الداخلى فقط، بحيث يمكن للشركة الإشراف على الأنشطة لضمان الأمن.

وفقًا لما أوردته صحيفة "The Economist Korea"، فإن العديد من موظفى شركة سامسونج فى مجال أشباه الموصلات التى تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها "سربوا" معلومات حساسة إلى "ChatGPT"، والتى قد تكون مصدر قلق كبير من حيث الأمان.

كانت شركة "سامسونج" قد حظرت فى البداية "ChatGPT" على خوادمها لكنها عكست لاحقًا قرار التحقق من استقبالها بين الموظفين. وبحسب ما ورد تخطط الشركة لإعادة فرض الحظر بعد أن قام العمال بتقديم معلومات حساسة إلى برنامج الدردشة الآلى.

ووفقًا للتقرير، حاول أحد الموظفين إصلاح رمز العربات التى تجرها الدواب بمساعدة "ChatGPT"، بينما حاول موظف آخر الأمر نفسه لرمز مختلف.

بعد أن طلب الموظف الثالث من نموذج AI تلخيص ملاحظات الاجتماع، تدخل المسؤولون التنفيذيون فى الشركة.

ويلاحظ التقرير، "قام الموظف C بتحويل محتويات الاجتماع المسجل على هاتفه الذكى إلى ملف مستند من خلال تطبيق Naver Clova ثم أدخله فى "ChatGPT"، والغرض من ذلك هو طلب إعداد محضر الاجتماع مترجمًا عبر Google Transalated".

بعد أن اكتشفت شركة "سامسونج" أن الموظفين كانوا يستخدمون برنامج الدردشة الآلى على حساب مشاركة المعلومات الحساسة، ورد أن الشركة عممت ملاحظة تحذير العمال من أنه يتم تخزين البيانات فى خوادم خارجية وأن برامج الدردشة يمكنها لاحقًا نسخ المعلومات فى المستقبل.

حتى أوبن إيه آى، منشئ "ChatGPT"، يحذر من مشاركة المعلومات المهمة.

وقالت "OpenAI" عبر موقعها على الويب: "نحن غير قادرين على حذف مطالبات معينة من سجلك. يرجى عدم مشاركة أى معلومات حساسة فى محادثاتك".

يضيف التقرير أن "سامسونج" تعتقد أن الذكاء الاصطناعى التوليدى يمكنه تغيير النظام البيئى لأشباه الموصلات إلى الأبد.

فى الشهر الماضى، نظمت الشركة ندوة عبر الإنترنت لجميع المديرين التنفيذيين لمناقشة موضوع "ظهور "ChatGPT"، المستقبل الذى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعى التوليدي".

كما ورد أن نائب رئيس "سامسونج إلكترونيكس"، هان جونج هى، أكد أيضًا على أهمية "ChatGPT" والحاجة إلى زيادة فهم الذكاء الاصطناعى التوليدى.

ليس ثمة وضوح حول ما إذا كانت "سامسونج" قد بدأت بالفعل عملها فى بناء روبوت محادثة شبيه بـ "ChatGPT" للاستخدام الداخلى.

تقدم "سامسونج" بالفعل خدمات "Bixby AI" على هواتفها الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، على غرار مساعد جوجل على نظام أندرويد و"سيري" على أجهزة "آيفون".

فى مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى التوليدى العام، تتصدر شركة "OpenAI" و"BingAI" من "مايكروسوفت"، وتعمل "جوجل" أيضًا على إنشاء "Bard" بدعم من "LLM" وهى وحدة اللغة الكبيرة الخاصة بها، على الرغم من أنه لم يتم نشرها على مستوى العالم بعد.

تقوم العديد من الشركات الأخرى أيضًا ببناء روبوتات المحادثة الخاصة بها، ولكن فى جوهرها، يستخدمون تقنية OpenAI's GPT-3 / GPT-4.