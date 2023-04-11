تحذيرات من أبل بشأن إيقاف عمل الهواتف القديمة

جدة - نرمين السيد - وأشارت شركة أبل أن هواتف أيفون القديمة، من الممكن أن تفقد اتصالها بخدمات الإنترنت الأساسية إذا لم يتم تحديث نسخة الـ iOS.
ولفتت الشركة إلى أن مستخدمى أبل على استعداد لتنزيل أحدث مزايا الشركة من برمجيات "آى أو إس" iOS.
وفى حالة عدم تحديث تلك الأجهزة، يصعب استخدامها بشكل سليم، من خلال عدم الاستفادة بالوصول إلى المزايا الجديدة التى تحمى بياناتك من الاختراق.
وقالت الشركة إنه اعتبارا من أول شهر مايو القادم، ستتوقف الأجهزة القديمة من الوصول إلى خدمات أبل Apple كلها، باستثناء التخزين السحابى iCloud، وذلك للأجهزة التى تعمل بنظم تشغيل iOS 11-11.2.6.
ومن بين الأجهزة المتأثرة بذلك القرار هى iPhone 5 والأقدم ولكن حتى طراز iPhone 7 يمكن أن يتأثر فى عمله إذا لم يقم المستخدم بالتحديث.
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