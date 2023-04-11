قناة الناس ـ كيف نشبع احتياجاتنا النفسية والإيمانية؟ خبير علاقات يوضح

جدة - نرمين السيد - قال حسام الغرورى، استشارى العلاقات، إن العقل البشرى يعمل على أساس القدرة على التنبؤ بما يمكن أن يحدث فى المستقبل، مضيفًا أن الأمور المجربة تخضع لذلك، لكن الأمور المجهولة لا تخضع لهذا القانون، خصوصا الغيبيات، مثل العدل والرزق والصحة والموت وغيرها.





وأضاف حسام الغرورى، خلال لقائه مع الداعية عمرو مهران، ببرنامج "احتياج"، المذاع عبر قناة "الناس"، إن هذه الأمور التى يعجز عنها العقل تحتاج لفكرة "التأكد مما هو مجهول"، وهى فكرة روحانية تمامًا، وهو ما يعنى أن ترى أبعد من إدراكك العادى. وأشار إلى أن الإيمان يقوم على أساس هذه الفكرة، الإيمان الذى محله القلب ويؤمن بما هو أبعد مما تراه بالعين وما هو أبعد من إدراكك العادى، لأن العقل يعجز أمام هذه الأمور الغيبية.

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