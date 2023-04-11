قناة الناس- مفتى الجمهورية: الإسلام أعلى شأن المرأة وساواها بالرجل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال مفتى الجمهورية إن الإسلام أعلى من شأن المرأة وساوى بينها وبين الرجل فى الحقوق والواجبات والتكاليف الشرعية، فقال الله سبحانه وتعالى (فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عملٍ منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض).

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