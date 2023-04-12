دعاء المطر
وذكر مركز الأزهر للفتوى أن سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا"، أي: اللهم اجعله مَطَرَ خَيرٍ وبَرَكَةٍ ينتفع به الناس، لا مَطَرَ نِقمَةٍ وعَذاب.
دعاء المطر... وأوضح أن وقت سقوط المطر، وقت فاصل من أوقات الاستجابة للدعاء، فعن سهل بن سعد، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء وتحت المطر".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت موعد تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء.
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الأجواء الماطرة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى مناطق من شمال الصعيد، اليوم الأربعاء.
وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية ودمياط، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مصحوبة بتساقط لحبات البرد كما تقل حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل".
وأضافت: "من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة لتشمل جميع السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.
ولفتت إلى وجود نشلط لـ الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس، لافتة إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر؛ مما يؤدى الى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.
موعد تحسن الأحوال الجوية
ولفتت الأرصاد إلى أن موعد تحسن الأحوال الجوية على جميع الأنحاء سيكون بداية من يوم الجمعة المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى 25 درجة، مشيرة فى الوقت ذاته إلى انحسار فرص الأمطار غدا الخميس على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
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