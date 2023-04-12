جدة - نرمين السيد - نشر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، دعاء المطر، طالبا من المواطنين إكثار ترديده لأنه أرجى للقبول عند الله تعالى، حيث ورد عن النبى الكريم أن الدعاء وقت نزول الأمطار من الدعاء الأرجى للاستجابة عند الله.





دعاء المطر

وذكر مركز الأزهر للفتوى أن سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا"، أي: اللهم اجعله مَطَرَ خَيرٍ وبَرَكَةٍ ينتفع به الناس، لا مَطَرَ نِقمَةٍ وعَذاب.

دعاء المطر... وأوضح أن وقت سقوط المطر، وقت فاصل من أوقات الاستجابة للدعاء، فعن سهل بن سعد، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء وتحت المطر".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت موعد تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء.