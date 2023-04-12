جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس". وأضاف أمين الفتوى: "يجب أن تكون فى مكان لا يطلع عليها أحد، كما يجب أن ترتدى الثياب بمواصفات أمر به الشرع فلا يشف ولا يكشف الجسم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس- هل يجوز للمرأة ممارسة الرياضة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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