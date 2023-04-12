بسعر خيالى.. مطعم يعلن عن أغلى ساندوتش جبن فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن ذلك الساندوتش يبلغ سعره بالمطعم 214 دولارا أى ما يقرب من 7 آلاف جنيه مصرى.
وجاء ذلك الساندوتش فى مطعم "Serendipity 3"، وهو المطعم الشهير فى نيويورك بأكلاته الفخمة، وتم إعادة طرحه تزامنا مع اليوم الوطنى الأمريكى للجبن المشوى.
وحقق الساندوتش الرقم القياسى العالمى فى موسوعة جينيس لأغلى ساندوتش فى العالم.
ويتكون الساندوتش من شرائح سميكة من جبن Caciocavallo Podolico النادر، المصنوع في جنوب إيطاليا من حليب بقرة بودوليكا التي تنمو فى المراعى الحرة، وتتغذى على الأعشاب العطرية القوية مثل الشمر، عرق السوس، العرعر، نبات الغار، والفراولة البرية التى تغمر الحليب بهذه المذاقات العطرية الحلوة، وفقا لصحيفة "ديلى ميل".
وأضاف التقرير أن هناك حوالى 25 ألف بقرة من تلك الأنواع، ولا تتغذى إلا خلال شهرى مايو ويونيو مما يجعل ذلك النوه من أجود الأنواع وأكثرها ندرة.
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