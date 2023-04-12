ميزة جديدة فى جوجل لأجهزة أندرويد

جدة - نرمين السيد - وتعمل ميزة جوجل الجديدة على الأرشفة التلقائية من خلال تفريغ التطبيقات غير المستخدمة الموجود فى "uninstall" دون حذف بيانات المستخدم. وتساعد تلك الميزة فى إعادة تنزيل التطبيقات مرة أخرى دون ملء البيانات مرة أخرى، وفقا لموقع "gsmarena". وتتشابه ميزة جوجل الجديدة مع "Offload Unused" الموجودة على الأجهزة التى تعمل بنظام التشغيل "iOS" لتوفير حوالى 60% من مساحة التخزين المخصصة للتطبيقات.

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