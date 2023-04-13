قناة الناس.. الجندى يناشد بترك البحث عن علامات ليلة القدر والتفرغ للعبادة

جدة - نرمين السيد - قال خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ليلة القدر تكون ضمن الليالى الوترية فى العشر الأواخر رمضان وهى "21 و23 و25 و27 و29"، مشيرا إلى أنه يجب تكثيف العبادة خلال هذه الأيام المباركة.





وناشد الجندى خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر الصفحة الرسمية لقناة الناس على موقع "فيسبوك"، المسلمين ترك علامات ليلة القدر والتفرغ لأعمالها، وذلك تزامنا مع بدء الـ10 الأواخر من شهر رمضان المبارك، مضيفا: "يا ترى هتشغل بالك الشمس غابت والمطرة مطرت والسما صاحية والكلاب مهوهوتش والهواء لافح والنسيم عليل والجو بديع؟ يا عمى شوف شغلك عندنا 10 ليالى فيهم ليلة تسوى 1000 شهر هتشغل بالك بعلامات ليلة القدر أم بأعمالها!".

واستعرض مثالا حيا على الهواء، عرض فيه مسابقة افتراضية حول وجود 10 أظرف بينها 9 فارغة وواحد يحوى شيكا قيمته مليون جنيه، لافتا إلى أن قيمة الظرف الواحد 100 جنيه.

ولفت إلى أن البعض قد يشترى ظرفا واحدا، والآخر يشترى أكثر، بينما سيفكر آخرون فى رقم الظرف الذى يحتمل احتواؤه على المليون جنيه.

وأكمل: «واحد عاقل سيقول أشترى الـ10 أظرف بـ1000 جنيه، وبالتالى يضمن الحصول على المليون جنيه، هذا مثال وليست مسابقة حقيقية، بل مسابقة دينية فتحها لك القرآن والرحمن للمتسابقين الذين يريدون نيل الرحمة والعفو والمغفرة من الله».