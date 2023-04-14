واتساب يتيح ميزة جديدة على 4 أجهزة فى وقت واحد

جدة - نرمين السيد - يسمح الإعداد الحالى لمستخدمى "واتساب" بتسجيل الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية بالإضافة إلى الهاتف الذكى فى نفس الوقت.

ومع ذلك، ستتغير الأمور قريبًا، فقد أطلق تطبيق "واتساب" أخيرًا ميزة "الوضع المصاحب'' لجميع مختبرى الإصدارات التجريبية بعد أشهر من اختبار الميزة.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين توصيل ما يصل إلى أربعة أجهزة فى وقت واحد ومزامنة محفوظات الدردشة عبرها جميعًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن "WABetaInfo"، يتم طرح الوضع المصاحب للجميع فى البرنامج باستخدام "واتساب بيتا" لنظام "أندرويد 2.23.8.2".

هذا يعنى أنه إذا كنت من مستخدمى الإصدار التجريبى، فيمكنك الترقية إلى أحدث إصدار من "WhatsApp Android beta"، ومع ذلك، بعد بدء التنزيل، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 24 ساعة لجميع مختبرى الإصدار التجريبى لاستخدام هذه الميزة.

ستمكن هذه الميزة المستخدمين من ربط حساب "واتساب" الحالى الخاص بهم بجهاز محمول آخر، كما يمكن للمستخدمين أيضًا عرض محادثاتهم على الجهاز الثانى دون الحاجة إلى اتصال إنترنت نشط على الهاتف الأول بعد ربط حساب "واتساب" موجود بهاتف محمول ثانوى.

حاليًا، لا يمكن الوصول إلى الوضع المصاحب على "واتساب" لنظام iOS، لذلك يجب أن يكون الجهاز الثانى هاتفًا أو جهازًا لوحيًا يعمل بنظام "أندرويد".

ستتم مزامنة سجل الدردشة الخاص بك عبر جميع الأجهزة التى تعلقها على حساب "واتساب" الخاص بك عند توصيلها، وذلك على غرار ما يحدث عند استخدام "واتساب" على هاتفك وجهاز الكمبيوتر المحمول فى نفس الوقت.

على الرغم من إتاحة الوضع المصاحب لجميع مختبرى الإصدارات التجريبية، فإن بعض الوظائف مثل القدرة على التحكم فى قوائم البث ونشر تحديث الحالة من الجهاز المتصل قد تظل مفقودة.

يتيح لك الوضع المصاحب توصيل ما يقرب من أربعة أجهزة فى وقت واحد، ولا تزال رسائلك ومكالماتك الشخصية مشفرة من البداية إلى النهاية، حتى إذا كنت تستخدم "واتساب" من هاتف متصل به.

عندما تتلقى رسالة، يتم تشفيرها وتسليمها إلى جميع أجهزتك، وفقًا للتقرير.

إليك كيفية استخدام "واتساب" على أربعة أجهزة عبر الوضع المصاحب

—لتوصيل جهاز محمول يعمل بنظام "أندرويد"، يحتاج المستخدمون إلى تنزيل أحدث إصدار تجريبى من "واتساب ماسنجر" أو "واتساب بيزنس" من متجر "جوجل بلاى".

- بعد ذلك، يجب أن يظهر خيار "توصيل جهاز" عند النقر على القائمة الكاملة على شاشة التسجيل.

يجب تشغيل "واتساب" وتحديد الإعدادات> الأجهزة المتصلة على الأجهزة الرئيسية واستخدام هذه الأداة الذكية لمسح رمز الاستجابة السريعة على الهواتف الذكية الاحتياطية.