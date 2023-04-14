موعد أذان المغرب اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "لا تنشغل بعلامات ليلة القدر، ولكن انشغل بأسباب القبول فى هذه الليلة المباركة؛ فأخلِصِ النية وصحِّح التوبة واجتهدْ في العبادة واسألِ الله التوفيقَ والقَبول؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه".

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