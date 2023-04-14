القاهرة الإخبارية تبرز تعدد اللهجات العراقية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير، أن للحضارات التى ولدت فى بلاد بين النهرين أثار كبيرة فى تعدد اللغات واللهجات وحتى اللكنات الدارجة فى المجتمع العراقى.

لغات عديدة غير عربية لا تزال شائعة تستخدم حسب طبيعة السكان، فهناك فى العراق 3 أنواع من اللهجات الرئيسة، اللهجة الشمالية التى يتحدث بها العرب أهل الموصل، وهناك لهجة الوسط للبغداديين، واللهجة الثالثة تتركز فى المنطقة الجنوبية.

ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أنّ من أشهر هذه اللغات، الكردية والتركمانية والآشورية وطوائف عراقية لا تزال إلى الآن تنطق بالآرامية التى تعد أقدم كل اللغات وأصلها.

ويشهد العراق مكونات مختلفة ومتنوعة وهناك لهجات ولغات متنوعة ومختلفة، لكن اللغات واللهجات المسيحية أرامية الأصل، وفى الجنوب، فإن هناك لهجة يصعب فهمها على سكان مناطق الوسط والشمال، فهى عربية لكنها تمتاز بحدتها وصعوبة فهم مفرداتها وصعوبة البيئة هناك.