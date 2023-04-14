قناة الناس ـ هل أضع صورتى على السوشيال ميديا؟ أخصائية نفسية ترد

جدة - نرمين السيد - وتعقيبًا على السؤال الذى نقله الداعية عمرو مهران حول فتاة تسأل على شرعية وضع صورتها على السوشيال ميديا، خلال برنامجه "احتياج"، المذاع عبر قناة "الناس"، أكدت الأخصائية النفسية إن رأت فى سؤال البنت أنها تريد أن تتجنب الرفض، وتريد أن تشعر بالقبول، وتتجنب الرفض فى الوقت ذاته.

وأضافت مشيرة ممدوح، أن الفتاة صاحبة السؤال هنا وضعت المعايير هنا للشكل الخارجى، والذى يمكن أن يكون غير مقبول، موضحة أن القبول هنا لأشخاص عديدة، وماذا سيكون مقبول أو غير مقبول بالنسبة لها.

وأوضحت الأخضائية النفسية، أن هناك دراسات عديدة على قضية السوشيال ميديا، موضحة أن "اللايك" مثلاً الذى تحصل عليه صورة ما يتسبب فى خروج هرمون مسؤول عن اللذة والنشوة فى جسم الإنسان، وهو قد يكون احساس قبول مؤقت، ولكن تم تلبيته، ولكن عندما يحدث العكس يكون الألم أكبر من اللذة.