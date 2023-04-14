قناة الناس ـ الشيخ رمضان عبد المعز: الصبر 3 أنواع

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ رمضان عبد المعز، إن حياتنا كلها تحتاج إلى الصبر، موضحًا أن الصبر 3 أنواع، وأولها الصبر على طاعة الله كما في قول الله تعالى: " وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا"، ومسترشدًا بالحديث النبوي الشريف: "اعلم أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة".





وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "الناس"، إن الصلاة تحتاج إلى صبر والصيام يحتاج إلى صبر والقيام يحتاج إلى صبر وتلاوة القرآن تحتاج إلى صبر. وتابع، أن الصبر على الأقدار مهمة للمؤمن، موضحًا أن المؤمن الحق يعيش بجناحين، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، مؤكدًا أن الصبر من أهم صفات المؤمن.

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