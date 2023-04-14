لماذا يجب تجديد النية عند إعطاء الزكاة؟ الدكتورة نادية عمارة تجيب

وأوضحت الدكتورة نادية عمارة، خلال برنامجها "قلوب عامرة"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الأفضل عند إخراج الزكاة المفروضة أن تكون النية حاضرة بأن "هذه زكاة"، وإن كان هذا من التطوع، فإن عزم قلبى أنه من التطوع، مؤكدة أن النية عمل قلبى لا دخل للسان فيه.
وأضافت أن جمهور أهل العلم اتفقوا على أن استحضار النية عند إخراج الزكاة أن هذه زكاة، لافتة إلى أنه هناك من أهل العلم من يرى أنه إذا "طلع إنسان فلوس ومكنش قصده ونيته أنها من الزكاة، وبعد ذلك أراد أن يجعلها زكاة، فلا مانع من احتساب هذا من الزكاة".
وأكدت الدكتورة نادية عمارة، أن "الأحوط والأفضل أن يعزم الإنسان بقلبه أن هذا المال الذى استقطعه ليخرجه لهؤلاء الفقراء، كان يريد به الزكاة، وإن كان يريد الصدقة فهو من باب الصدقة وكل معروف صدقة".
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