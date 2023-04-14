قناة الناس ـ تعرف على جوهرة اسم الله الصمد مع الدكتورة نادية عمارة

جدة - نرمين السيد - تناولت الداعية الدكتورة نادية عمارة، المتخصص فى الدراسات الإسلامية، جوهرة اسم الله الصمد، موضحة أن هذا الاسم المبارك ورد ذكره فى القرآن الكريم مرة واحدة، وذلك فى قوله تعالى: " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ☼ اللَّهُ الصَّمَدُ".





وأوضحت الدكتورة نادية عمارة، خلال برنامجها "قلوب عامرة"، المذاع عبر قناة "الناس، أن مادة "صمد" فى اللغة العربية تدل على القصد، ويقال "صمد إليه: أى قصده"، و"المُصّمد هو ذو المكانة والوضع الذى يُقصد إليه فى الأمور". وأضافت الدكتورة نادية عمارة، أن "الصمد فى اللغة هو السيد المطاع الذى لا يُقضى أمر دون إذنه ويقصده الناس فى أمورهم، موضحة أن معنى الاسم فى حق الله تعالى هو سبحانه الذى يقصد فى الأمور كلها، ويستغاث به وحده ويفتقر إليه ولا يعجزه شىء، وهو الصمد الذى يحتاج إليه الجميع وهو الغنى عن الجميع.

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