جدة - نرمين السيد - وينشر دوت الخليج صور ترصد مظاهر الإفطار الجماعى فى شوارع القاهرة ولمة الصحبة منذ 22 عاما. ومن أبرز ما رصدته الصور إفطار صاحب مكتبة مدبولى والعاملين بالمكتبة فى الشارع أمام المكتبة فى جو يسوده الحب والمودة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موائد الإفطار فى شوارع القاهرة منذ 22 عاما (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.