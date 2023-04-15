قناة الناس ـ الجندى: إذا أردت عفو الله فى ليلة القدر افعل هذا الأمر فورا

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من أراد أن يغفر الله له، فليغفر للناس، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ".





وأكد الشيخ خالد الجندى، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه "إذا أردتم عفو الله فى ليلة القدر، عليكم بأن تقوموا بالعفو عن غيركم"، قائلاً: "وأنا أشهدكم على الهواء: اللهم إنى أتقرب إليك بطلب العفو مشفوعًا بعفوى عمن خاض فى حقى، وعمن نهش عرضى، وعمن تطاول علىّ". واستطرد الجندى فى مناجاته لله على الهواء: "اللهم إنى أتصدق بعفوى عنهم، وطلب الصفح عنهم بكرمك وصفحك ومغفرتك، يا أكرم الأكرمين يا سامع الدعاء يا كاشف البلاء يا رافع السماء، صلاة وسلامًا على سيدنا سيد الأنبياء، كاشف الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيدنا رسول رب العالمين".

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