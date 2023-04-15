قناة الناس ـ الشيخ خالد الجندى يوضح فضل الصدقة يوم القيامة

جدة - نرمين السيد - تناول الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الحديث الشريف: "كُلُّ امْرِئٍ فِى ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ"، معتبرًا أن هذا الحديث النبوى الشريف بشارة عظيمة لأن يوم القيامة هو يوم الفزع الأكبر، فهو يوم الطامة والقارعة وكل الأسماء التى وردت فى القرآن الكريم وتؤكد أن هذا اليوم سيكون يوم صعب.





وأضاف الشيخ خالد الجندى، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الصدقة تحقق الأمان فى هذا اليوم العظيم، إذ سيكون كل إنسان فى ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، ما يؤكد أن الأمان سيكون طيلة يوم القيامة. كما أشار الشيخ خالد الجندى، إلى حديث آخرعن ابن بريدة، والذى قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يخرج رجل شيئًا من الصدقة حتى يفك عنها لحيى سبعين شيطانًا"، موضحًا أنه كأن الشياطين مثل الكلاب التى تعض، وتأتى الصدقة لتفك عنك فكاك الشياطين. وأوضح أن الشياطين تعمل على تخويف الإنسان من الفقر، مستشهدًا بالحديث الشريف: "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا"

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