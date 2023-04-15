جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، وبعد إبلاغ الشرطة، اكتشفت الأم أن الفتاة لم تخطف أصلا، وأنها كانت موجودة فى مكان عام للتزلج، وكل ما جرى عبارة عن عملية الاحتيال.
وقالت الأم جينيفر ديستيفانو: "صدقت حقيقة أنها ابنتى وشعرت بالكثير من الخوف"، وتلقيت مكالمة من رقم غير معروف، لم أرغب فى الإجابة أولا لكننى أجبت لأن ابنتى كانت فى رحلة تزلج ربما تكون بحاجة لشيء ما".
وتابعت: سمعت صوت ابنتى وهى تصرخ أمى وتبكى، وبدأ المحتال بالتهديد أنه سينقلها للمكسيك إذا لم استجب لطبالته، وفى البداية طلب مليون دولار، لكنه خفض الرقم بعد ذلك إلى 50000 دولار بعد أن قلت له إننى لا أملك المال".
وتمت محاكاة صوت الفتاة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى بغرض الاحتيال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملية احتيالية.. اختطاف كاذب لفتاة بتقنية الذكاء الاصطناعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.