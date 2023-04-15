عملية احتيالية.. اختطاف كاذب لفتاة بتقنية الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، وبعد إبلاغ الشرطة، اكتشفت الأم أن الفتاة لم تخطف أصلا، وأنها كانت موجودة فى مكان عام للتزلج، وكل ما جرى عبارة عن عملية الاحتيال.

وقالت الأم جينيفر ديستيفانو: "صدقت حقيقة أنها ابنتى وشعرت بالكثير من الخوف"، وتلقيت مكالمة من رقم غير معروف، لم أرغب فى الإجابة أولا لكننى أجبت لأن ابنتى كانت فى رحلة تزلج ربما تكون بحاجة لشيء ما".

وتابعت: سمعت صوت ابنتى وهى تصرخ أمى وتبكى، وبدأ المحتال بالتهديد أنه سينقلها للمكسيك إذا لم استجب لطبالته، وفى البداية طلب مليون دولار، لكنه خفض الرقم بعد ذلك إلى 50000 دولار بعد أن قلت له إننى لا أملك المال".

وتمت محاكاة صوت الفتاة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى بغرض الاحتيال.