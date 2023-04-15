الصين تشن حملة على المعلومات المزيفة فى الفضاء الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت - أن الحملة التى ستستمر 100 يوم، تأتى فى الوقت الذى تسببت فيه معلومات كاذبة تتعلق ببعض الحوادث البارزة فى السنوات الأخيرة فى اضطراب فى الفضاء الإلكترونى.
ومن المقرر أن تقوم الشرطة باتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين ينظمون أو يخططون أو يشاركون فى تلفيق أو توزيع معلومات كاذبة على الإنترنت، والجماعات التى تستخدم الحوادث لخلق معلومات مضللة وجذب الانتباه بغرض الحصول على أرباح بشكل غير قانونى، وفقا للوزارة.
وستشهد الحملة القيام بتصحيح أداء شركات الإنترنت التى تعانى من مشكلات خطيرة فى هذا الصدد، وإزالة الحسابات غير القانونية من منصات الإنترنت ذات الصلة.
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