قناة الناس ـ العدل بين الأبناء فى التربية

جدة - نرمين السيد - وروت مشيرة ممدوح تجربتها مع أبنائها فى تحقيق فكرة العدل، خلال لقائها الداعية عمرو مهران، خلال برنامجه "احتياج"، المذاع عبر قناة "الناس"، موضحة أن ابنتها الصغرى اعترضت على أخذ كمية أكل صغيرة عن أخواتها الأكبر منها.



وأضافت أنها ردت على ابنتها بأنها "ستأكل حتى تشبع"، موضحة أن تلك القناعة جعلتها متعاونة وغير عنيفة.