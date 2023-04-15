قناة الناس.. شيخ الأزهر يوضح خطورة خلوة فترة الخطوبة على الفتاة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف عبر برنامج "الإمام الطيب" المذاع على قناة الناس، إن شريعة الإسلام أباحت للخاطب بل طلبت إليه أن ينظر لمخطوبته، فقد إتاحت للخاطب والمخطوبة أن يرى كلًا منهما الأخر ويتعرف عليه حتى تتوالد بينهم مشاعر الألفة والمود ولكن فى غير خلوة ينفرد فيها كلًا منهما بالأخر بل فى حضور الأسرة أو حضور بعض أفرادها.





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