قناة الناس.. إمام مسجد الحسين يوضح أهم 10 ساعات فى شهر رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد سيدنا الحسين رضى الله عنه، عبر قناة الناس، إن أهم وأفضل 10 ساعات فى شهر رمضان، وسر السعادة فى الدنيا وفى الآخرة، فى ليلة القدر.





وأضاف: "الله عز وجل اختار هذه الـ 10 ساعات ليكونوا وقت نزول كتابه من السماء وذكر قوله تعالى (إنا أنزلناه فى ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر)، وأن الملائكة تنزل فى هذه الليلة وفى مقدمتها سيدنا جبريل للاحتفال معنا، وأن ما يتعبد هذه الليلة كأنما تعبد 83 عامًا".

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