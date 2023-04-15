قناة الناس - «معلومة وجائزة».. اذكر أسماء 5 أنبياء عاشوا فى مصر؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت معلومة اليوم أن كسوة الكعبة المشرفة كانت تصنع فى مصر بدار فى منطقة باب الشعرية، وتُنقل إلى السعودية بعد ذلك فى موكب مهيب، واستمر ذلك حتى عام 1962
وكانت سؤال الحلقة: "اذكر أسماء 5 أنبياء عاشوا فى مصر أو مروا بها؟".
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