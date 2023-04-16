جدة - نرمين السيد - واستهل الشيخ عبد اللطيف وهدان الابتهال قائلاً: "يا رب قد جئنا إليك بضعفنا.. مع توبة نصحت وذل سؤال.. يارب فإقبل سعينا وقيامنا وصيامنا وزكاتنا حتى نفوز برحمةٍ.. حتى نفوز بجنة.. حتى نفوز برحمة ووصال.. يا ليلة القدر الحبيبة أقبلى". وتعيش الأمة الإسلامية أجواء العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك، يترقبون الفوز بليلة القدر التى قال فيها الله تعالى فى محكم آياته: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس ـ روائع الابتهالات.. «يا ليلة القدر الحبيبة أقبلى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.