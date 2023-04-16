برنامج سفراء التكنولوجيا.. الشروط وآخر موعد للتقديم

جدة - نرمين السيد - ويهدف البرنامج إلى إعداد مجموعة متميزة من سفراء التكنولوجيا والمُدربين المحترفين والمتخصصين فى مجال اختبار البرمجيات لتنفيذ برامج المعهد بفروعه المختلفة وفقًا لأعلى مستويات الجودة وتماشيًا مع أحدث التقنيات التكنولوجية.

ويقوم بالتدريس مُدربون مُعتمدون، ويُنظم التدريب عبر الإنترنت، ويمكن للمتدربين حضور المحاضرات خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع أو اختيار الساعات المسائية.

ويشترط على المتقدم أن يكون:-

1. خريج إحدى الجامعات المصرية، ويُفضل خريجى كليات الحاسبات والمعلومات، والهندسة - قسم علوم الحاسب.

2. حاصل على الشهادة الدولية لاختبار جودة البرمجيات ISTQB-CTFL

3. لديه خبرة عمل سابقة فى مجال اختبار البرمجيات "سنة على الأقل" سواء فى إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال أو تنفيذ مجموعة أعمال عن طريق العمل الحُر.

4. يُفضل أن يكون لديه خبرة فى مجال التدريب التكنولوجى، تخصص اختبار البرمجيات.

5. يُفضل أن يكون من خريجى برامج المعهد فى نفس التخصص أو تخصصات مشابهة.

6. يُفضل أن يكون متقنًا لمهارات اللغة الإنجليزية.

7. يُفضل من لديهم خبرة فى مجال العمل الحُر.

8. أن يكون لديه القدرة على السفر للمحافظات المختلفة أو مُقيم بإحدى المحافظات خارج القاهرة الكبرى.

9. أن يكون حاصلًا على شهادات إتمام دورات "اختبار البرمجيات" ومجلس المؤهلات الدولية لاختبار. البرمجيات ISTQB، وكتابة تقرير نموذجى لحالات الاختبار ورصد الخطأ البرمجى من منصة "مهارة-تك" وبإجمالى أربع ساعات تدريبية.

آخِر موعد للتقديم يوم 20 أبريل، للتقديم اضغط هنا