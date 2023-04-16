قناة الناس ـ «شهر تجلى الله فيه بنوره».. ابتهال رائع بصوت الأسوانى

جدة - نرمين السيد - وتغنى المبتهل الشاب، قائلاً:

شهرٌ تجلى الله فيه بنوره

يهب الرضا بالقرب والطاعات

يا من تقوم الليل مبتهلاً به

أبشر أخى بالفوز بالجنات

فالله يكرم من أقام دعائه

ليلاً تهجد فيه بالصلوات

وبليلة فيها السماء تفتحت

وبليلة القدر السماء تفتحت

للذاكرين الله فى الخلوات.

وتعيش الأمة الإسلامية أجواء العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك، يترقبون الفوز بليلة القدر التى قال فيها الله تعالى فى محكم آياته: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)".