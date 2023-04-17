لتعزيز خدمات الأرصاد الجوية.. الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية فى نسختها الإنجليزية، أن الصاروخ من طراز "لونج مارش -4 بى" انطلق الساعة 9:36 صباحًا "بتوقيت بكين" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غرب الصين.

وأضافت الوكالة أن المهمة نجحت بشكل كامل حيث تمكن الصاروخ من إرسال القمر الصناعى "فينجيون-3 07" إلى مداره المحدد مسبقًا، لافتة إلى أن القمر الصناعى سيقدم خدمات التنبؤ بالطقس والوقاية من الكوارث الطبيعية والتخفيف من حدتها والاستجابة لتغير المناخ والحفاظ على البيئة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المهمة كانت الرحلة رقم 471 لصواريخ لونج مارش الحاملة للأقمار الصناعية، وفقًا لمركز إطلاق جيوتشيوان.