وسيحصل المستخدمون المتمتعون بهذه الميزة التى يمكنهم تفعيلها من خلال الإعدادات، على كل الأموال التى يدفعها المشتركون فيما عدا الرسوم التى يستقطعها نظامى اندرويد وآي.أو.إس. ولن يحصل تويتر على نسبة من العائدات فى أول 12 شهرا.
وقال ماسك فى تغريدة "هذا يمثل 70 بالمئة للاشتراكات على نظامى تشغيل آي.أو.إس. واندرويد (إنهما يتحصلان على 30 بالمئة) و92 بالمئة من خلال التصفح على الإنترنت (قد تكون النسبة أفضل، اعتمادا
كما أضاف أن تويتر سيساعد أيضا فى الترويج لعمل المبدعين ويعزز الأرباح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفيديوهات باشتراكات.. ماسك يعلن عن خصائص جديدة فى تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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