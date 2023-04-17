قناة الناس ـ عمل أعظم من الاعتكاف شهرا فى مسجد الرسول

جدة - نرمين السيد - وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن عمرة فى شهر رمضان تعدل حجة مع النبى صلى الله عليه وسلم، وإذا جلس الإنسان فى روضة النبى ربع ساعة فقط، يسجلها فى تاريخه.

وتابع، أن النبى صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى عمل أعظم من الاعتكاف فى الروضة ومسجد النبى شهرًا، مسترشدًا: "لِأَنْ أَمْشِى مَعَ أَخٍ لِى فِى حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ، يَعْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، شَهْرًا".

كما أشار إلى الحديث النبوى الشريف: " ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته"، مؤكدًا أن العناية الإلهية تحيط بمن يعين الناس على قضاء حوائجهم.