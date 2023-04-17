- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد -
وكشف الطبيب هلال أبو غوش استشارى أول نسائية وتوليد أطفال الأنابيب، فى العاصمة عمان، ولادة الطفلة مجدولين بعد 15 محاولة للإنجاب بواسطة أطفال الأنابيب وزواج دام 27 عاما وهى حالة الولادة الأولى من نوعها فى العالم.
وأوضح أبو غوش الذى كان يتابع حالة الزوجين أن هذا حدث وإنجاز عالمى، إذ لأول مرة فى العالم زوجان ينجبان بعد زواج 27 عاما ودون متبرعين.
وأشار أبو غوش، إلى أن عمر الزوج 55 عاما والزوجة 44 عاما؛ ولهذا السبب تعتبر الولادة فى ظل كل هذه العوامل إنجازا طبيا فريدا من نوعه، إذ لا توجد أى حالة لإنجاب بعد 27 عاما من الزواج دون متبرعين.
وأكد أبو غوش، أن العامل النفسى والاجتماعى لعبا دورا مهما فى إنجاح الولادة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأولى فى العالم.. أردنية ترزق بأول مولود بعد 27 سنة زواج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.