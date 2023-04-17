قناة الناس ـ «دولة التلاوة» مصادفات غريبة فى حياة الشيخ شعبان الصياد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد رحمه الله كان يلقب بـ"فارس القراء"، مضيفًا أن هذا اللقب كان خالصًا له بلا منازع.





وأشار الدكتور على جمعة، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو خليل، ببرنامج "دولة التلاوة"، المذاع عبر قناة "الناس"، إلى أن القارئ شعبان الصياد ولد فى قرية عام 1940، لافتًا إلى أن مقتضيات القرية تفرض على سكانها محدودية المكان والأشخاص، لكن القرآن يفعل بها شيئًا مختلفًا.

وأوضح أن الإنسانية التى تحرك أبناء القرية فى طفولتهم وشبابهم وفى الكبر، يمكن أن نراها فى شعبان الصياد، الذى ولد فى 1940، ومات فى 1998، لافتًا إلى أن والده عبد العزيز الصياد كان قارئًا للقرآن الكريم أيضًا، وقدم فى الإذاعة ونجح وقبلوه، إلا أنه توفى اليوم الذى تسلم فيه خطاب القبول.



وأضاف أن عبد العزيز الصياد ترك بصمة القرآن فى أبنائه من خلال الأسرة، خصوصا شعبان الصياد الذى حفظ القرآن، لكنه سلك المسلك العلمى وتخرج من أصول الدين.