قناة الناس ـ الصيام يعلمنا الحرية.. معانى جديدة يطرحها البغدادى

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ جابر بغدادى، الداعية الإسلامى، إن شهر رمضان هو فيضان الإحسان، فالعاقل من يرى ما فعل الله به إذا استهل شهر رمضان، فعجز عن الشكر، وعلى العكس فإن الغافل من إذا استهل شهر رمضان رأى ما يفعل، فطالب بالأجر.





وأشار الشيخ جابر البغدادى، خلال برنامجه "حى على الوداد"، المذاع عبر قناة "الناس"، إلى الحديث النبوى الشريف: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، وكذلك الحديث الشريف: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، والحديث الثالث: " مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ".

وأوضح الشيخ جابر البغدادى أن الأحاديث الثلاثة رواها البخارى، فهى صحيحة، مضيفًا أن معنى إيمانا واحتسابًا، أن النية شرط أساسى للإيمان والاحتساب، وان الصيام عند العباد هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر حتى مغرب الشمس.

وتابع، أن الصيام عند العاشقين هو الحرية فى عبوديتك لله تعالى، لافتًا إلى قول الإمام الصوفى محى الدين بن عربى: "الصوم هو الإمساك حرية فى عبودية عن كل قول وفعل وحركة وسكون ليست من الله لله".