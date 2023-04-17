رى بيت.. مشروع لإعلام القاهرة يرفع الوعى بأهمية التدوير المنزلى

جدة - نرمين السيد - وتهدف الحملة إلى رفع الوعى المجتمعى بتقليل مخلفات المنازل، وترسيخ ثقافة إعادة التدوير المنزلى للاستفادة منها فى ظل الظروف الاقتصادية والمناخية الحالية، كما تدعم خطة التنمية المستدامة لرؤية 2030.

كما توفر الحملة طرقًا متعددًة ومبتكرة، للتخلص من النفايات المنزلية بطريقة آمنة وتحويلها إلى أشياء مفيدة وصديقة للبيئة، كما أطلقت الحملة عددًا من الفاعليات بهدف التوعية لدى الأطفال والأسر.

وتشمل الفاعليات أنشطة طلابية داخل المدارس والمكتبات بمحافظة القاهرة وتزيين مقر كلية الإعلام بأشياء معاد تدويرها، بالإضافة إلى نشر الوعى عن إعادة التدوير عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

يشار إلى أن مشروع "رى بيت" تم تحت إشراف الدكتور مسعد صالح والدكتورة هالة السيد.

يتكون فريق عمل المشروع من الطلاب: نوران إمام، فوقية حسن، منه محمد، آيه جاد، نوران إيهاب، أميرة محمد، مارينا عادل، دانة محمد، ملك حسام، هدى محمد، سلمى مشير، تقى ياسر، لوسيا اميل، إسراء السمان، رنا منتصر، ونبيل محمد.