قناة الناس ـ مصطفى حسنى يوضح خسائر فقدان الشغف للسعى

وأضاف مصطفى حسنى، خلال برنامجه "رميم"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن فقدان الشغف له خسائر كثيرة، وأولها الوجع الذى يصيب الإنسان المتراجع، الذى أصابه الضمور والركود فى حياته، فيمر الناس من جانبك ويسبقونك، وهو إحساس موجع، لافتًا إلى أن الإنسان يطمئن على نفسه من خلال مقارنه نفسه بالآخرين.
وذكر واقعة عبد الله بن رواحه مع غزوة تبوك، عندما أمر النبى صلى الله عليهم وسلم الجنود بالتجهز للمعركة بعد صلاة الفجر ليلحق بهم بعد صلاة الجمعة، إلا أن عبد الله بن رواحه تخلف عن الخروج معهم وبقى فى المدينة لأداء الصلاة مع النبى، فقال له صلى الله عليه وسلم: "لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبًا، ما أدركت غزوتهم".
وتابع مصطفى حسنى، أن الإنسان الذى لا يقف ليرمم ويبنى الشغف بداخله، يفقد احترامه لنفسه واحترام الآخرين له، مؤكدًا أن البناء فى حياة الإنسان يجعله يحترم حياته.
كما أشار إلى أن ثقل التأخر أثقل على القلب من ثقل السعى، لأن هم السعى صعب، لكن يتخلله نشوة، أم هم التأخر ثقيل على القلب.
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