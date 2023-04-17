قناة الناس.. المفتى: ليلة القدر أنعم الله بها على الأمة المحمدية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتحدث مفتى الجمهورية فى حلقة اليوم عن فضل ليلة القدر، وذكر قوله تعالى فى كتابه العزيز (إنا أنزلناه فى ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلامًا هى حتى مطلع الفجر).

وقال الدكتور شوقى علام إن هذه الآيات الكريمات تُبين فضل ليلة عظيمة منّ الله سبحانه وتعالى بها على الأمة المحمدية، وهى ليلة القدر، وهى الليلة التى نزل فيها القرآن الكريم فى شهر رمضان، وهذا ثابت بقوله تعالى (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن).