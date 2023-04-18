من قاله فكأنما أطعم كل جائع.. دعاء اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه و آله:

"اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّى فِيهِ مِنَ النَّوَافِلِ، وَ أَكْرِمْنِى فِيهِ بِإِحْضَارِ الْأَحْرَارِ مِنَ الْمَسَائِلِ، وَ قَرِّبْ وَسِيلَتِى إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ، يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ".

ثواب دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان

من دعا به فكأنما أطعم كل جائع، وأروى كل عطشان، وأكسى كل مؤمن ومؤمنة كانوا فى الدنيا.