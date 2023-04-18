لمستخدمى أندرويد.. ميزة جديدة فى واتساب

جدة - نرمين السيد - وكشف التطبيق عن إضافة أوصاف وعناوين مخصصة للملفات والوسائط المعاد توجيهها من خلال خاصية الـ forward. وتساعد ميزة واتساب الجديدة فى شرح الغرض من المواد والمحتويات المعاد توجيهها دون الحاجة إلى تكرارها لكل جهاز استقبال جديد. وتعمل ميزة العنوان أو الوصف المخصص لكل صورة أو رسالة بشكل مشابه لملفات التسميات التوضيحية file captions، حيث يمكن للمستخدمين التخلص من وصف الملف الذى تم إنشاؤه تلقائيا فى WhatsApp وإضافة نصهم الخاص كوصف للملفات المعاد توجيهها، وفقا لموقع "gizmochina" التقنى. ويتم طرح تلك الميزة الجديدة بشكل تدريجى على الأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد مع الإصدار التجريبى.

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