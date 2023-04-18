قناة الناس ـ خصائص اسم الله الودود يوضحها الشيخ جابر بغدادى

جدة - نرمين السيد - بين الداعية الإسلامى الشيخ جابر البغدادى، معنى اسم الله الودود، مؤكدًا أنه من الأسماء العظيمة جدًا لأنه يتودد به إلى عباده، ولا يجوز أن يطلق هذا الاسم على أحد غيره من عباده.





وأوضح الشيخ جابر البغدادى، خلال برنامجه "حى على الوداد"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن معنى اسم الله الودود هى المتعطف على من لا يستحق بما لا يستحق، بكمال المحبة، مؤكدًا أن الله بدأ بمظاهر الود منه لعباده بالعم الكثيرة.

وأوضح أن أن الصيام لا ينتهى بحلول المغرب، وإنما هو إباحة الطعام والشراب، لكن إتيان أى حرام يهتك الصيام، لذا فالإنسان مدعو فى الليل إلى إكمال الصيام بالقيام والقرآن.

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