قناة الناس.. تلاوة طيبة لسورة العلق بصوت «الحاجة فاطمة» بدون أخطاء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح شعبان فى حلقة اليوم الطريقة الصحيحة لقراءة سورة "العلق"، واستقبل الشيخ خالد مكالمة هاتفية من متصلة تدعى الحاجة فاطمة، وقرأت سورة العلق بدون أخطاء، وأثنى الشيخ على تلاوتها.

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