بعد إطلاقه.. أسعار هاتف شاومى الجديد «Xiaomi 13 Ultra»

جدة - نرمين السيد - نقاط البيع الرئيسية لهذا الهاتف الرائد 5G من شاومى هى "Snapdragon 8 Gen 2 SoC"، و"شاشة 2K 12 بت" مع سطوع يصل إلى 2600nits، وتشطيب جلدى، وتقنية شحن سريع 90 وات، وميزات من الدرجة الأولى.

الكاميرات الخلفية رباعية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة من قبل "Leica"، وبالتالى، يمكن للمرء أن يتوقع الحصول على تجربة تصوير استثنائية لأننا استخدمنا "Xiaomi 12S Ultra" وقد أعجبنا كثيرًا بقدراته.

سعر "Xiaomi 13 Ultra"

تم إطلاق الإصدار الجديد بسعر 5999 يوانا صينيا، وهذا لطراز التخزين الأساسى 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، فيما سيكلف طراز 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى مع 512 سعة تخزين داخلى، 6499 يوانا صينيا.

المواصفات والميزات

أحد نقاط البيع الرئيسية للجهاز هو إعداد رباعى الكاميرا فى الخلف، بما فى ذلك مستشعر سونى IMX989 الرئيسى بدقة 50 ميجابكسل مع "Hyper-OIS" و"8 P Lens" و"EIS" وفتحة متغيرة "f / 1.9 إلى f / 4.0". وهى مصحوبة بكاميرا "سونى IMX858" فائقة الدقة بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر تقريب فائق بدقة 50 ميجابكسل مع "OIS"، ومستشعر تليفوتوجرافى 50 ميجابكسل مع تقريب بصرى 3x.

يتم تشغيل هاتف "Xiaomi 13 Ultra" بواسطة مجموعة شرائح "Qualcomm's Snapdragon 8" من الجيل الثانى، كما يعمل الجهاز بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى "LPDDR5X" و1 تيرابايت من سعة التخزين "UFS 4.0" وهو غير قابل للتوسيع.

يأتى الجهاز ببطارية كبيرة تبلغ 5000 مللى أمبير فى الساعة مع دعم الشحن السريع السلكى بقدرة 90 وات وتقنية الشحن اللاسلكى بقوة 50 وات، وعلى عكس عمالقة التكنولوجيا الكبيرة مثل "آبل" و"سامسونج"، تجمع شاومى شاحنًا سريعًا فى صندوق البيع بالتجزئة جنبًا إلى جنب مع الهاتف الذكى.

يتميز هاتف شاومى الجديد بشاشة مقاس 6.73 بوصة 2K أموليد مع دعم "LTPO"، كما تدعم اللوحة معدل تحديث 120 هرتز، و"HDR10 +"، و"Dolby Vision"، و"P3 Color Gamut"، و1920 هرتز وتعتيم "PWM"، وما يصل إلى 2600 شمعة سطوع.

يحتوى الجهاز على حواف منحنية لمنح المستخدمين شعورًا متميزًا، كما تمتاز الواجهة بطبقة من زجاج "Corning" المتين من نوع "Gorilla Glass Victus"، وتتميز اللوحة الخلفية بلمسة نهائية من الجلد الفاخر أيضًا.

بالنسبة إلى الميزات الأخرى، يحتوى هاتف "Xiaomi 13 Ultra" الذى تم إطلاقه حديثًا على مستشعر بصمة مدمج فى الشاشة و"Dolby Atmos" ومكبر الأشعة تحت الحمراء ومكبرات صوت استريو. حتى أنه حاصل على تصنيف "IP68" لمقاومة الماء والغبار، وهذا ليس مفاجئًا لأنه جهاز رائد.