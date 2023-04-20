جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، إن زكاة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه وعن الأشخاص الذين هم تحت ولايته أو نفقته، فالزوج يخرجها عن نفسه وعن زوجته وأولاده الصغار.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس - هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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